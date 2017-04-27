米其林餐廳變教室 亞洲大學學生體驗經營哲學
到米其林餐廳不只享受餐點，還能學習！亞洲大學休憩系講座教授、同時也是國際名廚的江振誠，為幫助學生更能感受餐飲業的服務細節，特別將上課場域移到他開設的台北「RAW」餐廳，獲得熱烈回響，學生們直呼這堂課「真超值」！
被美國時代（TIME）雜誌譽為「印度洋上最偉大的廚師」的江振誠，在台北開設的「RAW」餐廳，獲英國威廉瑞德商業傳媒評選2017「亞洲50最佳餐廳」排名第24，更號稱是全台最難訂位的餐廳，成功的關鍵在哪裡？他說，除了好餐廳、好吃的料理，最重要是強大的服務團隊、執行力及意志力。
江振誠表示，會決定帶學生到餐廳上課，是盼藉由用餐之旅的參訪，讓學生知道如何以五感品嚐RAW的服務、餐點及擺飾上的細節，幫助他們未來在職場上能發揮所長，找出進步的空間，且要超出上司的期待，真正體驗課堂上講述的「八角哲學」。
亞大休憩系主任林宜欣指出，亞大資傳系講座教授陳文茜上學期邀請在新加坡開設米其林二星法式餐廳ANDRE的江振誠到亞大對談，江認為有責任幫助台灣新世代定義「台灣料理」，應聘每月到亞大授課一天，間接促成這場餐廳教學，透過台灣最佳餐廳所呈現的餐點、環境及服務水準，瞭解成功餐廳背後所需要的努力及團隊合作的重要性。
這次共有55名學生參加體驗，來自馬來西亞、就讀休憩系四年級的李慧珊說，「這是一堂米其林級餐廳教室的饗宴！」教授把他的餐廳當教室，還請了外場領班、主廚一起上課，「他淋漓盡致表現出對夢想堅持與責任，讓我很感動」。
休憩系三年級的鄭韶軒則說，國際名廚授課、職場的體驗，及一流的感受與收穫，這堂課超值得。
(中時)
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