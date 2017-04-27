泰航57周年 曼谷兩人同行經濟艙含稅7850元起

香濃甜蜜的芒果椰乳糯米。（圖／泰航提供）

泰航的B777-300客機。（圖／泰航提供）

泰國航空歡慶57周年，自5月1日-5月31日，旅客搭乘泰航由台北飛往曼谷，台北首爾的商務艙，均能享用泰國著名美味高人氣的甜點—芒果椰乳糯米。另推兩人同行台北-曼谷經濟艙來回7,850元起，商務艙18,950元起優惠票，其他航點也都有優惠價。

自1960年5月1日，泰航第一架DC-6B滿載60名旅客，由曼谷東門機場起飛前往－香港、台北和東京，完成完美的首航之後，57年來不斷努力開拓航點，至今航網已遍及70個以上國際城市﹐而台灣也正好是泰航首航的第一個國際城市，足見泰航深耕台灣市場的用心 ; 因此值此57周年之際，特別換上廣受歡迎經典甜品-芒果椰乳糯米，邀請旅客一起歡慶周年，同享喜悅。

香濃甜蜜的芒果椰乳糯米，是泰國最經典的甜品小吃，嚴選粒粒飽滿Q 彈泰國長糯米，融合甜中略帶鹹的椰乳散發淡淡椰子香氣，再特別搭配清新爽口夏季聖品-芒果，增加味蕾享受，視覺上更令人賞心悅目。

57歡慶價，兩人同行於5月1日起，到11月30日出發並於5月1日到5月15日前完成開票(禁用日期6月23日到-7月7日,2017)台北-曼谷商務艙18,950元起，經濟艙7,850元起；普吉、清邁、 喀比商務艙27,500元起，經濟艙12,200元起。

另台北到歐洲布魯塞爾、米蘭、羅馬、哥本哈根、斯德哥爾摩、奧斯陸、蘇黎世等歐洲11大城--商務艙94,000元起，經濟艙22,100元起；另有莫斯科、德黑蘭、仰光、河內、金邊等特價優惠中！(以上報價均已內含稅金，開票時的以開票時的匯率報價為準)

票價與使用規則請洽泰航票務組02-87725222-711。

(工商)