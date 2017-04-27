羽球》雪梨奧運銅牌夏煊澤 接掌對岸國家隊兵符
自從中國大陸羽球協會宣布李永波卸任國家隊兵符之後，這個位高權重的位置人選始終懸在半空中，27日正式由於雪梨奧運男單銅牌得主夏煊澤，以及雪梨和雅典奧運混雙金牌張軍分別接掌單打、雙打組合兵符。
現年40歲的夏煊澤，1996年入選國家隊，曾奪得全英公開賽與瑞士公開賽男單金牌，雪梨奧運四強賽不敵印尼選手葉誠萬，銅牌戰拍退名將彼得蓋德；2003年世錦賽一舉摘金，將個人生涯攀升到顛峰，無奈隨後林丹與鮑春來先後竄起，加上04年雅典奧運國手選拔落選，此後沉寂下來，直到2007年決定退役，擔任中國青女隊教練。
張軍只大夏煊澤1個多月，1997年進入國家隊，主攻雙打的他，不但兩度在奧運會奪金，而且還在2001年世錦賽、2002年曼谷亞錦賽以及2005年蘇迪曼盃替中國隊奪冠，球員生涯比夏煊澤出色許多，但同樣是在2007年退役，擔任中國女子隊助理教練。
如今這兩位90年代的名將攜手接掌國家隊，分別帶領單打和雙打隊，王偉擔任二隊教練，原是李永波副手的田秉毅和鍾波則轉任顧問。
(中時電子報)
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