竄改二手車里程數 網拍男涉詐欺遭訴

陳姓男子在網路上購買一輛Toyota wish，里程表僅8萬1000公里，他以為是自用車，聯繫賣家看車，雙方同意以25萬成交，但完成過戶手續後，利用手機APP「監理服務」一查，赫然發現里程表高達40萬多公里，鈑金接合處還有黃色底漆，懷疑是計程車翻修，偽以自用車販售，怒告販售車子的蘇姓男子詐欺，檢察官認為，刻意隱瞞車子的里程數以及曾是計程車的事實，涉犯詐欺罪，將蘇男依法起訴。

23歲的蘇姓男子供稱，他是去年8月中，花20多萬向前一手的車主購買，9月初在網路上貼文要販售，不知道曾經是營業用車，里程表也只有8萬多，但檢察官傳訊當前車主當證人，前車主表示都有告訴蘇男。

被害的陳男表示，買車是為了載運貨物，才挑選掀背轎車，相約看車後馬上就到監理站辦理過戶，當天就付款交車，但他回家後利用監理站的查詢軟體，發現購得的二手車在監理站的里程數，半年前驗車登記就有40多萬公里。

檢察官認為，前一手的車主就已經告訴蘇車輛實際的情形，里程數是40萬，曾被當作營業車使用，市場行情約8萬多元，但因蘇刻意隱瞞，讓陳誤信價值高達25萬，已涉犯詐欺罪，對蘇男提起公訴。

(中時)