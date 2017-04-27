「鬼怪」出發！孔劉帥氣白T登機飛撲寶島
以《孤單又燦爛的神－鬼怪》人氣暴漲的37歲韓星孔劉，今(27日)下午提前為29日的見面會來台，舉行為期4天3夜寶島行，稍早孔劉已在仁川機場登機現身，以一身帥氣白T恤、墨鏡輕鬆打扮，引發現場媒體與送機粉絲一陣騷動，而他入關前更親切與粉絲揮手道別，看來心情相當不錯。
「孔劉百度貼吧」微博稍早分享送孔劉登機的第一手影音，可見他頂著招牌微捲黑髮、穿白T、黑球鞋、一手背著卡其色帆布袋現身機場，在多名保鑣與工作人員的護送下前往登機口，一路上親切接過影迷禮物，到了登機口後，他更不忘回頭向粉絲點頭揮手道別，展現十足貼心男神風範。
而稍早媒體報導，孔劉這回來台選擇下榻於文華東方酒店，並入住每晚約要價58萬台幣的頂級「文華套房」，共計3晚將燒掉174萬，而巨蟹座的孔劉相當重視隱私，還砸重金包場餐廳，不輕易讓私下生活面貌見光，看來粉絲想在見面會以外的地方遇到偶像，可要碰碰運氣了。
(中時電子報)
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