開南大學校園徵才 安排工作服走秀競賽

開南大學校園徵才，舉行工作服走秀。（甘嘉雯翻攝）

開南大學27日舉行校園徵才活動。（甘嘉雯翻攝）

「2017校園徵才博覽會-開元日月明，南飛龍門前」，27日於開南大學行政大樓活力開展，徵才共計45家廠商及相關政府單位，提供學生們大量面試求職機會，順利接軌職場，活動還特別安排了工作服走秀競賽，結合學生自己科系職業服裝為元素，藉由服裝結合系所專業所學的工作理念進行走秀，如保健營養系穿著醫護工作服、空運系穿著空姊服等，展現職場工作服飾特色。

(中時)