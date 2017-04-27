28歲男無臉出門，全都是PM2.5害的

台中榮總過敏免疫風濕科醫師譚國棟指出28歲男患者，罹重度異位性皮膚炎，全身都是傷痕，背部也出現苔癬化。（馮惠宜攝）

台中榮總與興大環工系教授莊秉潔合作比對健保資料庫以及全台71個空污測站，發現PM2.5愈嚴重罹患異位性皮膚炎的機會就會增加。(馮惠宜翻攝)

這名宅男每每紫爆就異位性皮膚炎大爆發，一次還眼周搔癢抓到破皮感染。（馮惠宜攝）

全怪空污，台中一名28歲男子每每紫爆就異位性皮膚炎大爆發，嚴重起來幾乎是體無完膚，整臉都起紅疹、不斷掉皮屑和抓到化膿又流湯，還必須住院治療，這也使他不敢出門，甚至畏懼和外人接觸；台中榮總過敏免疫風濕科今（27日）公布研究指出，每立方公尺中PM2.5每增加10微克，罹患成人異位性皮膚炎機會增加60％。

台中榮總過敏免疫風濕科醫師譚國棟指出，成人型異位性皮膚炎近年有增加的趨勢，值得注意的是成人患者症狀好發在脖子、臉部，這也使得患者經常會因臉部皮屑、紅腫、化膿等症狀引影到社交生活；另，該院也與長期關心中部空污問題的中興大學環工系教授莊秉潔合作，透過健保資料庫資料比對全台71個空污監測站成人異位性皮膚炎的罹患率，發現PM2.5濃度每立方公尺增加2.5微克，得到異位性皮膚炎的機會就增加60％。

這名28歲患者，從幼年即有異位性皮膚炎，長大後狀況持續惡化，最嚴重時全身90％都有搔癢、紅腫、感染的狀況，長久下來，讓他不敢出門見人，整天宅在家，還四度嚴重到要住院治療，經過台中榮總長期追蹤治療，狀況稍有好轉，但這一兩年台中空污狀況嚴重，病患感覺只要一紫爆或出現紅害，搔癢症狀就會加劇，但減少戶外活動後，狀況就能好轉。

譚國棟說，空污對民眾健康的危害不容忽視，過去大家聚焦在呼吸道過敏，甚至肺癌的發生率，如今已證實會誘發異位性皮膚炎，他也呼籲，遇到空污嚴重時應少戶外活動，並加強防護措施。

(中時)