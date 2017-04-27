全中運空氣步槍個人賽 南崁高中射擊隊奪男女雙冠

南崁高中射擊隊，空氣步槍高男、高女組個人賽，搶下男女雙冠王寶座。（甘嘉雯翻攝）

南崁高中射擊隊全中運成績輝煌。（甘嘉雯翻攝）

南崁高中射擊隊全中運成績輝煌。（甘嘉雯翻攝）

南崁高中射擊隊全中運成績輝煌。（甘嘉雯翻攝）

南崁高中射擊隊參與全中運戰果輝煌，於空氣步槍高男、高女組個人賽中，雙雙掄元，搶下男女雙冠王寶座，團體賽中，則拿下2面銀牌，並破高女組大會紀錄，戰果豐碩。

新科冠軍翁翊翔、蔡儀婷均為南崁高中體育班學生，在教練吳孟蓉的帶領下，成為雙金霸主。翁翊翔個性沉穩，已連續2年稱霸高男組，今年預計以3連霸為高中生涯畫下完美句點，然賽前因過度練習，導致左手一撐槍就痛到掉淚，心情也隨之起伏不定，教練吳孟蓉看出他的不安，並適時給予鼓勵及安撫，最後成功突破自我，翊翔回想當時情景說：「賽前我的心情十分焦躁不安，幸好有教練從旁協助，讓我信心大增，相信自己是最強的、一定做得到！」最終順利完賽，穩坐冠軍寶座。

而蔡儀婷同學巾幗不讓鬚眉，在高女組空氣步槍項目中以破紀錄奪冠，團體賽則延續氣勢，與翁翊寧、李洳瑄續破大會紀錄，勇奪亞軍，並入選亞運培訓隊，成績十分優異，期望5月在馬來西亞的2017年東南亞射擊錦標賽，能繼續為國爭光！

(中時)