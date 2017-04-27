MLB》他揮棒老掉頭盔 卻轟殷仔滿貫炮

費城人強打法蘭柯揮棒超猛，常常揮到頭盔也掉了。（美聯社資料照）

費城人4棒法蘭柯（Maikel Franco）揮棒太猛，揮完棒常常頭盔也掉了。陳偉殷今天第3局曾讓法蘭柯揮棒掉盔，卻也嘗到被這股狠勁咬中球的滋味，苦吞旅美生涯首發滿貫紅不讓。

「去年我的頭盔大概掉了20多次吧，習慣就好了。」法蘭柯賽後說。

陳偉殷3局下共與法蘭柯周旋6球，在2好1壞的優勢下，殷仔一記77哩曲球被打成擦棒界外，法蘭柯揮完棒頭盔也掉了。只見這位多明尼加強打離開打擊區，撿起頭盔戴上，並提醒自己輕鬆一些，接著他就轟出419呎遠的滿貫炮。

「那一棒很漂亮對吧？」法蘭柯賽後透露當時球數2好2壞設定的攻擊策略，結果完全命中，「我猜會是快速球，因為我知道他很愛塞內角速球。」

其實法蘭柯過去滿壘打擊成績並不出色，19打數僅有2安，包括1轟，本季卻突然成為滿壘達人，才5個打數已貢獻11分打點，追平本季之前的總和，而且3支安打就有兩支滿貫炮。

陳偉殷的運氣也不太好，滿壘偏偏就是對上法蘭柯。而且法蘭柯今對殷仔3支3，生涯對戰打擊率直逼5成（15支7），還有兩支全壘打。馬林魚本季和費城人還有17場例賽要打，殷仔得想出壓制法蘭柯的策略才行。

(中時電子報)