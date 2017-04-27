桃議員要求收容兩蔣銅像 勿再淪為政治口水戰

台灣的兩蔣銅像時常遭人潑漆、毀壞，桃園市議員楊朝偉公開呼籲，不願意留下銅像的其它縣市可以轉介到桃園收容。（曹明正翻攝）

桃園市議員楊朝偉27日對於「慈湖兩蔣陵寢園區」銅像去留問題提出質詢，他表示，市府觀光旅遊局應針對文化、觀光、歷史、生態的角度，來加強行銷，不要再淪為政治口水戰，希望能為地方帶來更多的商機，同時公開呼籲對於全國不願意留下兩蔣銅像的其它縣市到桃園收容，觀旅局長楊勝評表示，希望先修復後再移交，銅像最好有歷史保存的價值，也承諾會加強銅像保全，不會使其「慘遭毒手」。

(中時)