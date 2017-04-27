桃議員要求收容兩蔣銅像 勿再淪為政治口水戰
桃園市議員楊朝偉27日對於「慈湖兩蔣陵寢園區」銅像去留問題提出質詢，他表示，市府觀光旅遊局應針對文化、觀光、歷史、生態的角度，來加強行銷，不要再淪為政治口水戰，希望能為地方帶來更多的商機，同時公開呼籲對於全國不願意留下兩蔣銅像的其它縣市到桃園收容，觀旅局長楊勝評表示，希望先修復後再移交，銅像最好有歷史保存的價值，也承諾會加強銅像保全，不會使其「慘遭毒手」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。