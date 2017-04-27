都是我的錯！卡爾文森號搞烏龍 美軍太平洋司令要負責
美軍航空母艦卡爾文森號(USS Carl Vinson)日前行蹤一度成謎，當全世界都以為該打擊群在趕往朝鮮半島的路上，然而卡爾文森號卻被發現其實往完全反方向開去，這個烏龍引起全球矚目，也被不少人認為原來川普(Donald Trump)只是在「虛張聲勢」。而先前有消息指出錯在國防部和白宮官員，但皆被否認。而在今天的聽證會上，太平洋海軍司令則出面稱攬責，稱這場誤會「都是我的錯」，是自己與媒體的溝通不良所導致。
美國海軍司令四星上將哈里斯(Harry Harris)，在26日赴眾議院軍事委員會聽證會時，就日前鬧得沸沸揚揚的卡爾文森號一事解釋，他表示「造成混淆是我的錯，外界抨擊由我承擔」，他稱是自己決定將卡爾文森號調出新加坡，並取消赴澳洲的行程，轉往向北方前進，但是自己沒能適當地和媒體溝通，更稱「都是我的錯」，哈里斯也因此在會上被指責「在面對如北韓般不可預測的政權，空洞的言論是很危險的」。
另外，哈里斯也在會上指出卡爾文森號目前正在菲律賓海域，日本沖繩的東方，艦上戰機只需2小時便可飛抵北韓，也在可以空擊北韓的範圍之內。
川普日前高調宣布派卡爾文森號前往日本海域作為對北韓的回應，之後白宮發言人史派塞、國防部長馬提斯等高級官員，在面對外界的提問時也都這樣回應，而當外界開始混淆該打擊群的確切位置後，匿名白宮官員則表示是國防部搞了烏龍，他們因程序上的錯誤而誤導了白宮，之後卻都被雙方否認，馬提斯和史派塞都堅稱不是搞錯行程，沒有人誤報軍情給川普。
而如今哈里斯出面將造成整場烏龍的錯都攬下，但是他仍沒解釋他除了誤導媒體之外，是怎麼誤導白宮及國防部的。
(中時電子報)
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