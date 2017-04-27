露營品質良莠不齊 議員促訂專法管理
近年全台露營區如雨後春筍般出現，根據國內最大營地資料庫「露營窩」統計，至今全台露營區已超過1673處，每逢周六預訂率至少9成以上，桃園就有93處，市議員謝彰文指出，業者紛紛搶灘闢建露營區，卻因無專責法令管理，導致露營區品質良莠不齊，不但破壞環境生態，民眾旅遊安全更無人把關。
謝彰文表示，露營區亂象可能涉及山坡地水土保持、濫墾山坡地、致民眾旅遊安全亮起紅燈，或是違反建築法規，廢水垃圾汙染環境與水質，或是營區超收引發消費爭議等問題，而從露營區屬性來看，中央農委會、教育部和觀光局都沾得上邊，經營管理與地方政府的農業、教育和文化觀光，也難以切割，但實際上卻是呈現「三不管」狀態。
楊朝偉議員表示，部分露營區坡度過陡，恐會發生安全疑慮。
市府觀旅局表示，露營區可以在休閒農產、丙件、遊憩用地等3種用地設置，但業者若要整地，面積大要做水保，若有浴室或餐廳，設及建築法雜項執照，或是建、使照，設施也受農業與消防法規，消費者基本權益也息息相關，但法源都在中央，若要訂專法，恐怕有難度。
(中時)
關鍵字：露營
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