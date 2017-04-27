梟龍雙座型戰鬥機載彈量增25％ 成都首飛成功

中國梟龍雙座型戰鬥機27日在成都首飛成功。(圖取自微博@央視新聞)

中國梟龍雙座型戰鬥機27日在成都首飛成功。(圖取自微博@央視新聞)

中國梟龍雙座型戰鬥機27日在成都首飛成功。(圖取自微博@央視新聞)

中國最新型的梟龍戰鬥教練機27日上午在成都首飛成功，該機型是根據梟龍單座型戰鬥機的基礎研發，具備實戰和教學等多種功能的輕型戰鬥機，也是國際軍用戰機市場上CP值很高的一款戰鬥機，它具備超視距空戰和精準打擊能力，也是第三代輕型多用途的雙座型戰鬥教練機，同時它的載彈量也提升了25%，戰力更強。

最新型的梟龍雙座型戰鬥機與過去的同型戰鬥教練機相比，在外型尺寸和正常起飛重量等方面都沒有什麼變化，但是它的最大外掛重量，卻可以從過去的3600公斤提高到4500公斤，載彈量足足提升了將近25%，作戰能力更加強大。

據陸媒《新浪軍事》報導，雙座型梟龍戰鬥教練機具備與單座型戰鬥機相當的作戰能力，可以發射SD-10超視距導彈，進行近距離戰鬥，並且能夠發射空地導彈、反艦導彈和精準放置制導炸彈。這款戰機經常用於飛行員的飛行與戰術訓練上，因此這不只是一架教練機，同時也是具備多用途和強大作戰能力的新型戰機。

中國央視報導，具備高CP值的梟龍雙座型戰鬥機當初在研發時，就已經接獲巴基斯坦等外國訂單。1992年，中國和巴基斯坦在新加坡航展上展開合作，直到1999年兩國政府簽署了合作協議，並共同研發梟龍戰機。

目前，梟龍戰鬥機已經在巴基斯坦服役整整10年，這是一款中國戰機在外貿市場上相當成功的機型。梟龍戰機的起源是前蘇聯米格-21的殲-7戰鬥機。大陸製殲-7戰鬥機在第三世界國家相當受歡迎，但是它的二代機性能落伍，因此這款新型的雙座型戰鬥機在外貿市場上就逐漸嶄露頭角了。

(中時電子報)