贊助學子愛心善款 英威康實現教育理想
英威康科技股份有限公司為協助桃園市弱勢學童學習，在立委段宜康辦公室執行長黃永鎮引薦下，熱心贊助學校課後輔導愛心善款，27日在建國國小會議室舉行捐贈儀式，楊家俍議員及教育局主祕賴銀奎受邀見證，建國、建德、成功及忠貞等4所受贈學校校長也參與捐贈活動。
英威康公司長期專注研發「資安防護」，並導入現今熱門的「智慧建築」，董事長林建志經營事業有成，更不忘用實際行動來回饋社會，造福弱勢族群，共捐贈30萬元整愛心善款，嘉惠200多名學子，具體實踐企業關懷。
建國國小校長林業泰表示，校內共196人參加課後照顧，弱勢學生達63人，考量部分單親、隔代教養或外配子女因未符合政府全額補助條件，仍需外界資源挹注，感謝科技公司慷慨解囊捐贈弱勢學生課後照顧班經費，將會妥善利用此筆善款，成功國小及忠貞國小亦將經費用於弱勢學生課後多元才藝及體育課程。
(中時)
關鍵字：英威康科技股份有限公司、捐贈
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