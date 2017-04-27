老屋換新裝 桃市首件都更維護補助完工

屋齡約120年且登錄為歷史建築的蘭室，去年分別獲得97.5萬元及45萬元整建維護補助經費，已於今年初完工，成為桃園市首件都市更新整建維護補助完工案例，此為未修復前。（甘嘉雯翻攝）

屋齡約120年且登錄為歷史建築的蘭室，去年分別獲得97.5萬元及45萬元整建維護補助經費，已於今年初完工，成為桃園市首件都市更新整建維護補助完工案例，此為修復後。（甘嘉雯翻攝）

屋齡約120年且登錄為歷史建築的蘭室，去年分別獲得97.5萬元及45萬元整建維護補助經費，已於今年初完工，此為蘭室外觀。（甘嘉雯翻攝）

屋齡約120年且登錄為歷史建築的大溪區蘭室，去年分別獲得97.5萬元及45萬元整建維護補助經費，已於今年初完工，成為桃園市首件都市更新整建維護補助完工案例，不僅改善原有建築物立面斑駁毀損之破舊形象，騎樓屋頂漏水及電線老舊等影響公共安全問題也同時解決，街景煥然一新。

蘭室為連續3棟1層樓透天建築物，這次完工的是其中兩連棟，改善之前出現牌樓、門面髒污毀損及騎樓屋頂漏水等問題，因位於「大溪老街保存區」整建維護策略地區，蘭室所有權人前年底經市府輔導提出申請，去年7月通過審核，獲得142.5萬元整建維護補助，約占總工程經費75％。

經過半年施工期，保留建築物原本的牌樓、門面造型，今年初完工，成為桃園市首件申請都市更新整建維護補助的完工案例。

(中時)