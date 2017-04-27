他的眼睛 我的台北》手作溫度城市 台灣國民美食小籠包、印花當親善大使

點水樓小籠包每顆都有十九摺，你想挑戰嗎？（圖/簡怡欣攝）

台灣人氣美食小籠包DIY～ 挑戰手作界的明日之星 （拍攝、剪輯/簡怡欣）

小籠包師傅不藏私，現場教學提攜手作界的明日之星。(圖/簡怡欣攝)

想把打包小籠包帶回家？印花樂結合台灣特色小吃文化設計餐具袋，讓外國旅客把台味一起帶著走。（圖/簡怡欣攝）

台北世大運將於八月登場，而台北又將以什麼樣的模樣，迎接來自各國的選手與遊客？渾圓白潤的小籠包，是你我再熟悉不過的國民美食，外國遊客來台往往得要吃上一回，而除了品嘗，自己小籠包自己做，甚至還能變成印花帶著走，不只滿足了味蕾，也成為旅途中的療癒回憶。

山珍海味吃得嘴刁，但不見得能做得一手好菜，上館子吃小籠包之外，你敢挑戰小籠包師傅的快手嗎？位於台北懷寧街的江浙菜餐廳點水樓，於餐廳三樓開設有「小籠包教室」，現場由小籠包廚師教學，傳授如何摺出十九摺的小籠包，就連食譜也不藏私，讓挑戰者直接帶回家，現學現秀廚藝。

挑戰手作小籠包成功後，一日廚師也會獲頒體驗紀錄證書。（圖/簡怡欣攝）

要學會包小籠包，必知三口訣「拉、推、摺」手勁，不只要摺出漂亮摺紋，包的動作也不能太慢，以免麵皮乾掉、肉餡出水，沒有掌握好技巧還可能把小籠包包成「燒賣」，完成後就能直接送入廚房現做現蒸，上桌的就是自己的手作小籠包，並能獲得「小籠包證書」，看誰有機會成為未來的手作界明日之星。

吃完小籠包仍念念不忘？專注於台灣生態、文化的印花樂，是由三位藝術出身的七年級女生創立，把在地山林特有種動植物如八哥、台灣獼猴、藍鵲轉換為布料上的印花，運用插畫與大量繽紛色彩，用不同的角度勾起大眾想進一步認識台灣的契機，而其中當然少不了台灣美食。

民眾亦可以體驗手作印花束口袋課程，依個人喜好選擇圖樣，將顏料印壓在素面布袋。（圖/簡怡欣攝）

因應世大運到來，印花樂也將品牌最具代表性的八哥變身運動好手，玩轉台北城市色彩。(圖/簡怡欣攝)

小籠包、珍奶、臭豆腐等特色小吃都成為印花布符號，民眾亦可以體驗手作印花束口袋課程，依個人喜好選擇圖樣，將顏料印壓在素面布袋，另因應世大運到來，品牌也將其最具代表性的八哥插畫變身運動好手，玩轉台北城市活力與色彩。

(中時電子報)