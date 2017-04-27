修行或過勞？ 京都東本願寺長年積欠加班費178萬

位於日本京都，創建於1602年的東本願寺。（達志影像/Shutterstock）

近年來日本勞工超時工作與過勞死的議題，再次成為媒體與外界關注的焦點，不僅現化產業欺負員工，如今連著名的古寺也傳出苛扣雇員的高額加班費。日本媒體報導，京都東本願寺涉嫌苛扣2名派遣聘用的僧侶，過去41個月高達660萬日幣（約178.1萬台幣）的加班費，兩名僧人經常從早上7點加班至凌晨，在透過工會抗爭後，成功得到賠償，更讓古寺40多年加班不支薪的陋習曝光。

據日本經濟新聞報導，建於1602年、淨土真宗大谷派本山的京都東本願寺，傳出苛扣寺內2名派遣聘用的僧侶，過去長達41個月的加班費。兩人於今年3月底離職，不滿長期高工時工作卻無補償，透過工會進行申訴抗爭。據工會深入調查，2人的工作主要負責接待來自全國的門生訪問，經常從早上7點工作至凌晨12點才離開，離職前2個月甚至超時工作達130個小時。在工會的壓力下，東本願寺最終承認違法，並願意支付660萬日幣（約178.1萬台幣）的加班費。同時也讓深藏40多年「加班不支薪」的黑暗工作契約，因此而曝光。

位於日本京都，著名的東本願寺大門。（達志影像/Shutterstock）

位於京都下京區烏丸通的東本願寺，和鄰近的西本願寺以「東、西寺」為名，是京都重要的寺廟和文化遺產。本願寺在第11代法主顯如去世後，發生繼承權爭奪，後來成為征夷大將軍的德川家康擁護長子教如，脫離弟弟准如的教團，自成一派並新建寺院。日本淨土真宗供奉阿彌陀佛，東西兩寺都曾於日治時期來台傳教，並在台北萬華一帶建立寺院。

日媒爆料指出，從1973年起，東本願寺與僧侶的聘僱或工作契約中，都註明寺方不會為超時或額外工作支付薪資，管理人員也坦承，多年來僧侶的「信仰奉獻」與「工作」的界線一直不明確，往往造成不少年輕僧侶過勞的現象，經此曝光後，寺方也承諾將盡快改善相關福利和薪酬的制度。

(中時電子報)