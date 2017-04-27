六家線轉高鐵時間對不上？ 現在免擔心了

台鐵六家線即日起改點，與高鐵新竹站發車時刻妥善搭配，未來往返台鐵六家站與高鐵新竹站的民眾，一改跑步奔波的趕車狀況，或是另花時間等待下班次高鐵，將可更從容轉乘。(翻攝自台鐵網站)

台鐵六家線即日起改點，與高鐵新竹站發車時刻妥善搭配，未來往返台鐵六家站與高鐵新竹站的民眾，一改跑步奔波的趕車狀況，或是另花時間等待下班次高鐵，將可更從容轉乘，提升大家使用大眾交通工具的習慣，27日通勤的許先生直呼超有感。

交通處指出，過去市民搭乘高鐵，多從新竹火車站，或鄰近園區的新莊站上車，抵達台鐵六家站後再轉乘高鐵，但因六家線並未高鐵新竹站發車時刻配合，轉乘時間不到3分鐘，另民眾措手不及，必須在通道及月台上狂奔，或花時間等待下1班次的高鐵。

市長林智堅了解此況後，責成交通處巷台鐵反映協調，希望讓台鐵六家線與高鐵間的轉乘時間更充裕，經多次與台鐵溝通，請台鐵考量民眾需求辦理班次調整，已陸續在2016年10月20日及2017年4月27日實施列車時刻調整規畫。

利用高鐵通勤的許先生表示，先前常以「跑百米」的速度衝趕搭台鐵、高鐵，整個人氣喘噓噓、非常狼狽。常帶著孩子轉乘的簡小姐也說，推著嬰兒車趕上車真的很不方便，如果沒趕上車，就得等10、20分鐘，有次甚至還等了半個小時。

交通處表示，市府鼓勵民眾多搭乘大眾運工具，不僅可節能減碳且減少交通壅塞，這次與台鐵良好的溝通合作，帶給民眾更舒適方便的乘車經驗，創造多贏。市府未來也將朝打造舒適、安全、準時的交通運具方向持續努力，營造新竹市舒適、優質的生活環境。

(中時)