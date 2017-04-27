「清一下」開台　清大學生化身記者

「清一下」的學生，開台前在梅竹賽現場採訪校長賀陳弘。（郭芝函翻攝）

清華大學校長賀陳弘27日與清華大學學生，宣告清大學生影音新聞台「清一下」正式開台。（郭芝函翻攝）

國立清華大學學生成立的影音新聞平台「清一下」27日開台，將報導清華校園內的大小新鮮事，以及學生關心的議題，並培養學生採訪寫作、拍照、攝影、剪接等多媒體敘事的能力，體驗小小記者的滋味。

「清一下」是以清華元素及輕鬆俏皮的趣味發想，為時下的媒體環境，注入一股「小清新」力量，目前有21位校園記者，校本部與南大校區各半，已上過數堂基本新聞及配音課，也在指導老師協助下，學會專業攝影機、剪接軟體、臉書直播、製作簡單動畫等媒體工具。

校方表示，他們已製作10餘則影音，如清華學生排隊領二手腳踏車、國際志工成果展、異國大賞等，甚至還在懷生社協助下，在校園流浪狗畫眉及巧虎的項圈上，加裝GoPro極限運動攝影機，從狗狗的眼中來看清華校園。

清大並沒有新聞傳播科系，但校長賀陳弘認為，透過 「清一下」課程及訓練，學生可以學到如何有系統地收集資料，聽取多方不同的意見，形成完整的論述，這對學生來說應該是很好的經驗，必能有所成長。

外語系大二生王思勻指出，參加「清一下」的初衷是因資源廣，並不用擔心社團般，擔心器材、經費不足的問題，未來將透過新聞平台，發掘自己想要發展的方向。

環境與文化資源系大三生裔弘如說，加入「清一下」，除了出於本身對影片拍攝、剪輯、後製的興趣，更希望能將去年合校後原竹教大、今南大校區的校園生活樣貌、活動資訊，以影音生動的形式紀錄、傳遞於2校區之間，增進兩校區的相互理解。

指導老師薛荷玉表示，不只教學生拍攝技巧，更要教他們在短時間內採訪及收集統整資訊、找出重點、形成觀點的能力。參與的學生27日都領到1張「記者證」，希望青年記者能堅持客觀、平衡報導的原則，運用媒體來改變社會、自我實踐的樂趣及成就感。

(中時)