啟動夏日防曬作戰 吃出Q彈美白肌

紫外線依波長的不同，對皮膚的傷害也不相同，依穿透性排序為UVA>UVB>UVC。(圖/達志影像/Shutterstock)

炎炎夏日將來到，女性朋友們如臨大敵，紫外線絕對是頭號敵人！除了拿傘防曬、勤擦防曬乳、穿防曬外套，想靠吃，來維持皮膚白皙彈性，不是不可能！

紫外線依波長的不同，對皮膚的傷害也不相同，根據華人健康網，黃曉彤營養師分析紫外線分為UVA、UVB、UVC。

UVA，穿透性最強，可以直達人體皮膚的真皮層，增加黑色素形成，進而產生黑斑及暗沉，更會破壞膠原蛋白及彈性結構，暴露在UVA底下，會使皮膚失去彈性、加速老化，還會出現皺紋、鬆弛的現象。

UVB，波長雖然比UVA短，但能量卻比UVA還要強，使皮膚曬黑曬傷的，也是UVB讓皮膚感覺紅、腫、痛、熱，且會破壞DNA，因此與皮膚癌有很大關聯。

UVC，幾乎被臭氧層阻擋，對於我們皮膚沒有直接的傷害。

大家都知道，想要皮膚白泡泡、幼咪咪，就要多吃富含維生素C的食物，維生素C不但能抑制且阻斷黑色素形成，還參與膠原蛋白的形成來保持肌膚彈性。

想要皮膚白泡泡、幼咪咪，就要多吃富含維生素C的食物。(圖/達志影像/Shutterstock)

黃曉彤營養師也建議多攝取橘紅色食物，如南瓜、紅蘿蔔、番茄、芒果、地瓜、木瓜等，堅果類(杏仁、腰果、核桃、夏威夷果仁等)，以及大豆製品。

橘紅色食物，可以增強皮膚抵禦紫外線能力，且富含維生A，有助於抗氧化，而抗氧化營養素可促進粘膜細胞合成、分泌醣蛋白，並覆蓋細胞表面，讓皮膚細胞的水分不至於減少，可以使肌膚保持濕潤，減少皺紋生成。

橘紅色食物，如南瓜、紅蘿蔔、番茄、芒果、地瓜、木瓜等，富含維生A，有助於抗氧化。(圖/達志影像/Shutterstock)

堅果類食物，富含維生素E，擁有超強抗氧化能力，能消除體內自由基，減少細胞被氧化傷害，亦能抑制黑色素沉澱，對於美白和延緩肌膚老化具有幫助。

堅果類如杏仁、腰果、核桃、夏威夷果仁等，可以抗氧化能力抑制黑色素。(圖/達志影像/Shutterstock)

大豆製品，大豆異黃酮與雌激素構造非常相似，有助於抗氧化及抗老化，是維持皮膚光滑細緻的不可或缺的食物。

大豆異黃酮與雌激素構造非常相似，有助於抗氧化及抗老化。(圖/達志影像/Shutterstock)

黃曉彤營養師提醒，堅果類雖然對美白抗老有幫助，但是不可多吃，以免造成肥胖，而大豆製品，應要避免食用豆皮、百頁豆腐，因為在其製作過程中，添加許多油脂，熱量較高，食用過多，恐會造成肥胖及增加心血管疾病風險。

(中時電子報)