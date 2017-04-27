南非尼德堡Nederburg 蟬聯全球最受推崇葡萄酒品牌!
不斷在國際上屢獲大獎的南非葡萄酒領導品牌--尼德堡 (Nederburg)，於2016年甫榮登「IWSC 南非年度風雲酒廠」，同時也以尼德堡拍賣會獨賣之 Nederburg’s Private Bin R163 Cabernet Sauvignon 2013，獲頒 「2016 IWSC 世界最佳卡本內蘇維翁」，近日該品牌再傳捷報，榮獲由國際酒類專業雜誌權威 Drinks International ，頒布為全球最受推崇葡萄酒品牌第36名，名次較去年上升了13名，已連續兩年獲選的尼德堡酒莊，不論在南非當地或是國際上，早已受到葡萄酒人士的喜愛!
國際酒類雜誌權威 Drinks International 於4月號公布了2017年全球最受推崇葡萄酒品牌前50名，此榜單由多位國際知名葡萄酒大師(MW)、葡萄酒專業人士、專業採購、 進口商、作家及教育者共同票選而出，獲獎品牌必須展現該品牌擁有永續經營，以及持續提升產品品質之能力；代表該產區或該國的風土環境人文之主要特色；滿足其主要消費群的需求和口感；具備傑出的市場行銷與多元創新的能力。榜單不只為酒莊實力及市場影響力的考核，更為全球消費者指標性的購買指南。
廣受全球具影響力的品酒專家和侍酒師一致推崇的南非葡萄酒，是全世界最具獨創性和最能夠擄獲人心的葡萄酒，長期關注南非葡萄酒產業的葡萄酒大師Tim Atkin MW亦表示: 南非是新世界最令人激賞的葡萄酒產區，在他2016南非葡萄酒報告書中，尼德堡共獲得7個得分高達90分以上品項，再再證明該酒莊的世界級釀酒水準。
(中時電子報)
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