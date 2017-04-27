牛蒡當主角 歸來國小網界博覽會奪冠
位處屏東市郊的歸來社區，以農產牛蒡聞名全台，歸來國小為讓學生與生長土地產生連結，利用近半年時間，深入農村，訪問耆老及農友，並將訪談內容以影像方式呈現，日前參加2017網界博覽會，獲得多數評審肯定，擊敗其他學校，榮獲地方特產特色組冠軍。
歸來地區因土壤礦物質含量高、排水性強，是屏東縣內最適合種植牛蒡的地方，日據時代當地農產面積達百公頃以上，近年來更加工製成牛蒡麵、海苔脆片及煎茶等品項，讓農產品有了不一樣的呈現。
國小老師高志明指出，牛蒡被譽為歸來三寶之一的「大寶」，與豆薯、青蔥齊名，校方希望透過在地學習，從地方連結至全球，讓越在地、越國際的理念進行實踐；因此透過影像記錄方式，深入社區，採訪農民及耆老，向外界完整介紹這個滋養整個社區的農作。
參與專題製作的六年級生陳顥丰，2年前剛轉學進來，先前根本沒吃過牛蒡，他說，味道類似台灣白蘿蔔與韓國人蔘，透過田間訪談，才真正瞭解牛蒡從產地到餐桌的過程，像重新認識這個農產品。
在歸來土生土長的陳姵汝笑說，以前看到牛蒡的模樣都是已經切片、煮成湯，透過專題參與，親手協助播種、挖牛蒡，才發現能做成各式加工品，一邊講述心得、一邊把牛蒡做成的餅乾塞到嘴裡，這一刻她才覺得自己是道地的歸來囝仔。
(中時)
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