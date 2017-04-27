田徑》男子跳遠南非曼永加 8.65公尺創8年最佳

去年里約奧運拿到銀牌的南非跳遠名將曼永加，日前跳出8公尺65成績，創下個人生涯以及國際賽近8年最佳紀錄。(摘自johnmcgrath網站)

里約奧運跳遠銀牌得主、南非名將曼永加 (Luvo Manyonga)，日前在南非舉行的全國錦標賽中第一次試跳就跳出8公尺65，不但改寫個人最佳，而且還創近8年來國際賽最佳成績，排名史上第11。

1991年1月8日出生的曼永加，小時候曾經吸毒成癮，戒毒後接受田徑訓練，沒想到在跳遠項目找到了天分與發揮舞台。

曼永加在里約奧運跳出8公尺37，最終以1公分之差飲恨不敵美國選手亨德森，屈居銀牌，但是曼永加並沒有氣餒，他隨後在另一場比賽就跳出8公尺48，2017年曼永加更上層樓，3月中將個人成績推升至8公尺62，而且在高原的環境中所創下的。

此次曼永加第一次試跳就在全場觀眾加油聲中跳出8公尺65(每秒順風1.3公尺)，這個成績立刻引來驚奇聲浪，可惜曼永加也因全力一跳拉傷腹股溝，接下來沒有再上場。

曼永加的8公尺65成績是繼2009年美國選手菲利普斯在鑽石大獎賽跳出的8公尺74之後近8年來最佳紀錄，至於男子跳遠目前的世界紀錄是美國名將鮑威爾於1991年世錦賽跳出的8公尺95。

曼永加賽後豪氣干雲表示，「世界紀錄是由人類創造出來的，我也是人類，所以我的目標是超越9公尺。」

(中時電子報)