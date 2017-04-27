接受路透專訪 蔡英文：可能再與川普通話

蔡總統今天接受路透獨家專訪表示，不排除致電川普總統本人的機會。（資料照 王英豪攝）

路透社報導，中華民國總統蔡英文指出，有可能再與美國總統川普直接通電話。她並敦促中國大陸，身為大國，必須加強維持和平的全球責任。

蔡總統今天接受路透社獨家專訪時指出：「我們有機會跟美國政府更直接地溝通。」還說：「我們不排除致電川普總統本人的機會，但這端視情勢所需及美國政府對區域事務的考量。」

(集團連線報導)