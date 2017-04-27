「希望兒童合唱團」出訪經費不足 原民會：全力協助

「希望兒童合唱團」應邀參加今年8月羅馬音樂節，卻尚未籌措足夠出訪經費，原民會主委夷將‧拔路兒昨天已親自向該合唱團蔡義芳執行長聯繫並瞭解情況，該團表示航空公司開票在即，目前尚需相關公部門協助80萬元，以補足出訪經費缺口。

夷將‧拔路兒表示，經原民會協調教育部、外交部及文化部等相關部會，均已同意共同分攤所需出訪經費80萬元，原民會將於這周內完備經費補助應辦之相關行政程序，全力協助希望合唱團順利代表台灣出訪，使孩子們可以開心的準備出國比賽，讓全世界聽到來自台灣原住民族感動人心的純真歌聲。

(中時)