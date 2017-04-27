《甄嬛》沈眉莊樂當媽 斕曦產後發福快認不出
大陸新生代女演員斕曦以宮廷劇《後宮甄嬛傳》中「沈眉莊」一角，打開知名度，去年6月她挺孕肚嫁給創作歌手程翔，並在同年10月產下兒子「盼盼」，斕曦升格當媽後，不時分享育兒生活，近日她則曬出產後首張正面照，不過斕曦產後發福，臉部明顯浮腫。
斕曦去年產下兒子後，沉醉在當新手媽媽的喜悅中，她昨（26日）難得曬出正面自拍照，透露花時間哄盼盼、直到餵奶，兒子才露出笑容，斕曦直呼兒子是「耿直堅韌性的Boy（男孩）」，不過她臉頰圓潤、明顯浮腫，似乎有發福跡象，與她當年飾演「沈眉莊」模樣略有不同。
(中時電子報)
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