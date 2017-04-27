搶好康！行政執行署下周二拍賣張萬利17筆土地

法務部行政執行署台北分署，將在母親節前夕5月2日下午再進行拍賣會，拍賣物包括前景文專校董事長張萬利的17筆大學詩鄉土地、另有Ray-Ban太陽眼鏡、頂級珊瑚首飾、精品香水、金龍牡丹-金門高粱酒等近百瓶各類酒品，歡迎民眾屆時踴躍競標搶好康。

台北分署表示，5月2日下午3時將進行今年第5次聯合拍賣會。不動產部分，共有12件，包括因案遭通緝迄今的前景文專校之創辦人張萬利位於新北市新店區大學詩鄉社區的17筆土地。

另先前拍賣流標的中興航空型號BK-117B-2直升機，底價再續減為2250萬元。

此外，適逢一年一度溫馨的母親節前夕，台北分署特別挑選應景物品，兼具美觀與實用的拍賣物，包括Ray-Ban等16支太陽眼鏡、頂級珊瑚首飾(手鍊、手鐲、鑽戒)5件、精品香水18瓶、金龍牡丹-金門高粱酒等近百瓶各類酒品，歡迎民眾屆時競標。

(中時)