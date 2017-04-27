用3歲友人子掩護販毒 哭鬧捏孩下體被起訴
35歲、新竹縣女子黃怡惠，為掩飾販毒，找友人3歲兒子當「道具」，因男童哭鬧，掐他生殖器、用煙頭燙身體，將他打得遍體鱗傷，警方緝毒時，發現男童還包著尿布、大小便失禁而查獲，檢方偵結依傷害罪嫌起訴，建請法官依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。
起訴書指出，黃怡惠以販毒維生，去年8月20日，她見男童母親無暇照顧孩子，向其表示可代為照顧男童1、2天，卻利用男童掩護販毒，時間長達1個月。
台中市警方監控販毒集團，發現黃女與2名男子一起販毒，經常往返新竹、台中市等地販毒，去年9月20日展開緝毒行動，逮捕毒販與毒蟲共11人，在黃女新竹竹東鎮住處，發現遍體鱗傷的男童，意外破獲此虐童案。
黃女坦承，因男童哭鬧，會掌摑男童、打他身體，還會掐生殖器、用煙頭燙身體：黃女涉販毒部分已遭起訴，檢方另依傷害罪嫌起訴，並建請法院加重其刑。
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(中時)
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