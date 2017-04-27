皮蛋也有問題!中市抽驗市售皮蛋 名店銅超標
難道是蛋瘟？繼戴奧辛蛋之後，台中市衛生局27日抽驗市售皮蛋，抽驗24件結果1件皮蛋不合格，不合格率約5％，值得注意的是國內相當知名的「金牌功夫皮蛋」抽自台中市東區自由路3段統一超商綠都門市，因蛋品工廠位於屏東縣，在檢驗結果出爐後，中市衛生局已請統一超將問題產品下架，也函請屏東縣調查流向。
台中市政府日前至市面賣場超市、雜貨商店等抽驗皮蛋、蜜餞及嫩薑，檢驗鉛、銅等重金屬及防腐劑、二氧化硫甜味劑及法規外色素等項目，共抽驗108件，其中皮蛋抽驗24件，在統一超商東區自由路分店抽驗「金牌功夫皮蛋」檢出「重金屬:銅11.9ppm」（標準：5ppm以下），經調查來源是屏東市的某食品公司，衛生局除立即通知抽驗門市下架產品外並速移至屏東縣政府衛生局後續辦理。
據悉金牌功夫皮蛋其製造工廠是全台第一家專業皮蛋、鹹蛋加工廠，老闆還獲得神農獎肯定，其產品標榜有產銷履歷，這款皮蛋不少愛吃皮蛋的饕客都會購買，未料抽驗卻發現銅超標。
台中市衛生局食藥科長傅瓊慧指出，「皮蛋」是以鹼滲入蛋中使蛋白凝固，逐漸轉為透明化，使質地軟Q及富彈性，部分業者為提高製成率可能添加硫酸銅或氧化銅，造成過量添加而超標，若人體攝取過多重金屬銅可能會導致身體不適，如腸胃症狀及影響肝、腎功能；消費者選購商品應注意產品標示及包裝完整性，留意保存環境是否衛生完善且可選擇信譽良好商家購買。
(中時)
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