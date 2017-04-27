珍藏之作 馬爹利單一產區臻選系列 限量上市

Martell Collection Single Estate單一產區臻選限量系列在台上市，Martell傳承總監Mr.Jacques Menier特地來台（左二），右二為保樂力加董事總經理Terence Ong。(馬爹利 提供)

三個世紀以來，歷史最悠久的頂級干邑酒廠馬爹利，一直秉持著對創新的執著、完美的要求，及獨立自創的品牌精神，而這樣的堅持，讓品牌屢屢推出驚世之作，像是2016年推出的馬爹利NCF，以New、Cool、Fun為元素，為品牌帶來活躍嶄新感受，並再次展現經典新詮釋！

今年，馬爹利更首度上市絕世珍稀酒款—Martell Collection Single Estate單一產區臻選限量系列，此次酒款以馬爹利的超群釀造工藝，分別將單一干邑產區的豐饒土壤，釀製為富含品牌獨創風格的稀世生命之水，更完整體現馬爹利其中四大產區的風土釀造藝術，堪稱為各界鑑賞名家量身打造。

「風土」，是葡萄的生長環境及對於葡萄酒風味的決定性因素，而六大干邑產區中，馬爹利精選四大主要產區，打造其經典生命之水，每個產區均呈現出獨特香氣及特質。

Domaine Pierre de Béchill-Boraud與Domaine de Charbonniére分別來自於大香檳區與邊緣區。酒窖大師為Pierre de Béchill-Boraud莊園編號11/15酒款精選三款陳年生命之水，調和出圓潤醇厚、強勁與酒體結構優良的干邑美酒，酒體呈現明亮的琥珀銅色，擁有獨特且細緻的核果與香料的香氣，略帶香草氣味，優雅木香並伴隨新鮮與蜜餞果香，尾韻細緻典雅。

馬爹利擁有的Charbonnière 葡萄園位於邊緣區（Borderies）核心地帶，鄰近Cherves-Richemont 村落，過去的沼澤地化為今日的肥沃土地。其黏土性石灰岩土壤，誕生出以果香為基調、擁有多層次香氣的珍稀生命之水，使Domaine de Charbonniére充分表現出此風土的極致特色和豐富風味，深銅、琥珀色澤的酒體，完美融合李子、桃子與檸檬蜜餞香味，經過搖晃後散發出薑餅與蜂蜜香氣，口感圓潤醇厚，酒韻豐富悠長，帶有糖漬柑橘香味。

Martell傳承總監Jacques Menier。(馬爹利 提供)

而第二級別為1989的優秀酒釀—Vignoble C. Mongillon，特別展示出大香檳區單一「生命之水」均衡完美的結構，香氣細緻綿密，由首席釀酒師特別挑選的白葡萄，整體圓潤、醇厚且結構優良，如黃寶石色澤的酒液，帶著胡桃、杏仁等乾果香氣，淺嚐一口，即能感受到濃郁的乾果與堅果氣味，餘韻美妙悠久，且隱含黑醋栗香氣，讓人不禁回味再三。

最高級別的Vignoble A. Couillaud，產自1978年小香檳區核心的5公頃莊園，其白堊土使葡萄妥善成熟，並發揮完整香氣潛力，使用碳火蒸餾及手摘葡萄所釀造出酒體強勁、結構紮實的干邑，並擁有鮮明的琥珀色澤。最後，在該莊園進行陳年，整體品質完美均衡且耐人尋味：橙皮蜜餞氣味帶有微妙的蜂蠟與胡桃香，入口有些微辛辣感，隨之而來的黑醋栗葉香氣鮮明且悠長，口感中充滿活力與黑色漿果韻味，扎實結構與厚實果味構成良好均衡，強烈的勁道與香甜的滋味達成絕妙組合，蔚為馬爹利生命之水的典藏風範。

Martell Collection Single Estate單一產區臻選限量系列酒款包含大香檳區干邑、邊緣區干邑及小香檳區年份干邑1978。(馬爹利 提供)

Martell Collection Single Estate - Domaine Pierre de Béchillon-Boraud- Grande Champagne

馬爹利單一產區臻選系列-大香檳區干邑

主要原料：精選白葡萄

◆香氣：獨特且細緻的核果與香料的香氣，略帶香草氣味，經過搖晃後更散發美妙均衡的新鮮水果香味

◆口感：酒質飽滿、酒體結構優良且美妙醇厚，優雅木香，伴隨新鮮與蜜餞果香，並交替甜香料味

◆餘韻：細緻均衡且悠長

建議售價：NTD$6,600

Martell Collection Single Estate- Domaine de Charbonnière- Borderies

馬爹利單一產區臻選系列-邊緣區干邑

主要原料：精選白葡萄

◆香氣：完美融合李子、桃子與檸檬蜜餞香味，經過搖晃後散發出薑餅與蜂蜜香氣

◆口感：圓潤醇厚，桃子香味伴隨薑餅等香料氣味

◆餘韻：豐富悠長，帶有糖漬柑橘香味

建議售價：NTD$6,600

Martell Collection Single Estate - Vignoble A. Couillaud Petite Champagne 1978

馬爹利單一產區臻選系列-小香檳區年份干邑1978

主要原料：精選白葡萄

◆香氣：果香伴隨著黑醋栗味、橙皮蜜餞氣味帶有微妙的蜂蠟與胡桃香氣

◆口感：強勁且結構優良的濃郁黑醋栗葉香氣

◆餘韻：鮮明且悠長

建議售價：NTD$36,600

(中時電子報)