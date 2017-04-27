被門夾到險截肢 二氧化碳血管攝影救了他
腎功能差的84歲陳姓老翁，日前左腳趾被門夾傷，他不以為意，幾天後卻引發蜂窩性組織炎、險些截肢，所幸亞大醫院醫療團隊以「二氧化碳血管攝影」取代顯影劑，減少老翁腎功能損傷，同時解決他引發發炎的下肢周邊動脈阻塞問題，免於截肢，創下中部首例。
陳姓老翁的兒子說，父親幾年前曾小中風，導致左側邊身體血液循環不佳，但仍能照料自己的生活，2個月前他左腳第四趾被門夾傷，因認為只是小事，自行買藥塗抹，卻因傷口遲遲無法癒合，導致蜂窩性組織炎，腳趾頭壞死。
亞大醫院心臟血管外科主任劉殷佐表示，陳男到院時傷口已呈慢性潰瘍，經電腦斷層檢查發現他大腿內側的髂骨動脈嚴重狹窄，導致下肢血液回流變差，造成腳趾頭的組織幾乎得不到養份與氧氣。
劉殷佐說，考量陳男腎功能不佳、腎臟已呈萎縮狀態，避免造成他術後腎臟受損、導致必須洗腎的情況，決定改以二氧化碳做為「血管腔內氣球擴張術及支架置放」的顯影劑，取代傳統含碘血管顯影劑，也所幸他就醫即時，終於免於截肢命運。
劉殷佐指出，傳統含碘顯影劑主要透過腎臟代謝，使得腎臟損傷為傳統周邊血管介入手術的主要併發症之一；二氧化碳則溶於血液中且從肺部排出、沒有腎毒性和過敏反應，安全性及影像準確度大幅提升。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。