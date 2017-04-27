被門夾到險截肢 二氧化碳血管攝影救了他

亞大醫院心臟血管外科主任劉殷佐向家屬解釋病情。（林欣儀攝）

傳統顯影劑與二氧化碳血管攝影的影像顯示比較。（翻攝照片）

腎功能差的84歲陳姓老翁，日前左腳趾被門夾傷，他不以為意，幾天後卻引發蜂窩性組織炎、險些截肢，所幸亞大醫院醫療團隊以「二氧化碳血管攝影」取代顯影劑，減少老翁腎功能損傷，同時解決他引發發炎的下肢周邊動脈阻塞問題，免於截肢，創下中部首例。

陳姓老翁的兒子說，父親幾年前曾小中風，導致左側邊身體血液循環不佳，但仍能照料自己的生活，2個月前他左腳第四趾被門夾傷，因認為只是小事，自行買藥塗抹，卻因傷口遲遲無法癒合，導致蜂窩性組織炎，腳趾頭壞死。

亞大醫院心臟血管外科主任劉殷佐表示，陳男到院時傷口已呈慢性潰瘍，經電腦斷層檢查發現他大腿內側的髂骨動脈嚴重狹窄，導致下肢血液回流變差，造成腳趾頭的組織幾乎得不到養份與氧氣。

劉殷佐說，考量陳男腎功能不佳、腎臟已呈萎縮狀態，避免造成他術後腎臟受損、導致必須洗腎的情況，決定改以二氧化碳做為「血管腔內氣球擴張術及支架置放」的顯影劑，取代傳統含碘血管顯影劑，也所幸他就醫即時，終於免於截肢命運。

劉殷佐指出，傳統含碘顯影劑主要透過腎臟代謝，使得腎臟損傷為傳統周邊血管介入手術的主要併發症之一；二氧化碳則溶於血液中且從肺部排出、沒有腎毒性和過敏反應，安全性及影像準確度大幅提升。

(中時)