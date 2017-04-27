衛生棉、ok繃是醫療器材 用後不適通報官方
你知道那些算醫療器材嗎？桃園市政府衛生局表示，舉凡民眾最常使用的隱形眼鏡、ok繃、護腕、衛生棉、醫用口罩等，都算次醫療器材，若民眾購買後使用有不舒服的情形，或使用到不良品，都可以透過衛生局或衛福部食藥署網站通報來獲取改善。
衛生局表示，醫療器材不僅是大型醫療器具，舉凡民眾常使用的隱形眼鏡、醫用口罩、體脂計、衛生棉條、護腕、護膝、OK繃，以及醫美用注射玻尿酸、隆乳用填充品、植牙用假牙等都算是醫療器材，也都有可能發生使用到不良品或造成人體不良反應的事件。
衛生局提醒，若發現醫療器材不良事件要主動進行通報，才能強化醫療器材品質及安全性監測，民眾除了可至醫療院所或衛生所、衛生局，請相關人員協助通報外，也可以至食藥署「藥物食品化粧品上市後品質管理系統」進行線上通報，或是至食藥署網站下載醫療器材不良事件通報表，郵寄或傳真至財團法人藥害救濟基金會或衛生局進行通報，本身則要避免購買來路不明、或過期的醫療用品，並注意包裝標示，以免得不償失。
(中時)
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