美國雷鳥特技小組 暫不引進F-35戰機

30年來，雷鳥小組的表演機都是F-16,未來也是如此。(圖/F-16.NET)

第五代戰機F-35正在逐批交貨，也開始達到初始作戰能力，因此許多航空迷討論，F-35是否會在替代F-16，成為新一代雷鳥特技小組的戰機呢?美國空軍表示，在短期內還沒有這個計畫，最近才更新雷鳥小組的F-16C戰機的相關設備水準。

防衛科技(Defensetech)報導，幾十年來美國空軍雷鳥特技小組一直都是極為著名的空中表演隊，在1985年，該小組使用F-16戰機之後，拜F-16優秀的性能之賜，雷鳥小組組總能展現令人讚嘆的空中特技表演。在使用F-16的30年後，是不是會改變機種為F-35呢?

一名美國空軍的公共事務官表示，無論最終的選擇是什麼，都要能趕上「蝰蛇」(Viper)的敏捷性，他在回答媒體時將F-16稱為蝰蛇。他解釋「F-16早在問世之初時就得到蝰蛇的綽號，戰隼是官方的名字。我認為蝰蛇這個綽號很適合F-16，顯示它的敏捷。」

美國空軍雷鳥小組（Thunderbirds Squadron）成立於1953年，使用過各型美國空軍的戰鬥機，包括F-84、F-86、F-100、F-105、F-4等，到了1970年代的石油危機，燃料費用高漲，因此改用省油的T-38鷹爪教練機(Talon)，這是雷鳥小組少數使用教練機的時代。

飛行表演要好看，飛機的空中運動性能一定要好，雷鳥小組曾經使用過運動性能不佳的F-105戰鬥轟炸機，結果造成表演過程機翼斷裂，因此趕緊淘汰。1970年代使用的T-38教練機則是秀氣有餘，卻精彩度不足。到了1985年引進F-16以後，雷鳥小組非常滿意F-16展現的各種性能。

雷鳥小組領隊傑森．海德(Jason Heard)說：「當然，F-35是性能極優異的戰機，它有著超級先進的實力，以作戰角度來看，引進F-35是合邏輯的選擇。但是空中表演是一項藝術，而不是作戰，需要更視覺化的感觀呈現，我不知道F-35能不能達成。」他說這個決定還有幾年的時間，需要進行各種成本分析。

之所以海德評論如此保守，是因為在去年F-35與F-16進行的模擬空戰對抗中，F-35在纏鬥性能表現上落了下風，被F-16擊敗。

事後分析，F-35的引擎推力雖然比F-16強大很多，但是即時加速性較差，這與引擎的設計與兩種飛機的外型都關係。F-35的F-135引擎，在瞬間加速的能力要弱於F-16使用的F100-PW-229。同時，F-16的機腹進氣口，產生的飛行阻力要比F-35的兩側進氣口來的，也使F-16的加速能力極優，被形容為「像火箭一樣快」。

其實美國空軍剛完成雷鳥小組F-16C/D(Block 52型)的結構提升與通訊資料鏈的升級，因此在短期間雷鳥小組依然會持續使用F-16戰機。

(中時電子報)