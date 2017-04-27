防災小小兵 火場逃生看我怎麼做
啊！火燒起來了，怎麼辦？台中市鎮平國小附設幼兒園今（27）日首次與大葉大學防災研究中心共同舉辦防災小小兵體驗課程，由大葉消防系的大哥哥大姊姊在遊戲中教小朋友們，失火了該怎麼保護自己、如何逃離火場，小朋友們一個個爬過山洞、地上滾滾滾，最後還拿起消防瞄子，當起小小消防員，新奇有趣的關卡設計，讓小朋友個個驚呼連連，留下難忘的回憶。
鎮平國小校長黃翠琴指出，鎮平國小及鎮平附幼每年都會舉辦防災教育課程，今年特別邀請大葉大學防災研究中心來教大家防災觀念及自我保護的方法，別看幼兒園的小孩還那麼小，透過這樣寓教於樂的實際體驗，讓小朋友懂得怎麼在火場中保護自己，從小就培養這正確的觀念，經由練習，遇到真正的火災，就能有敏捷的應變能力。
大葉大學防災研究中心執行長周中祺表示，此次體驗課程是為學齡前的小朋友所設計，透過簡單的動作及口訣，了解遇到火災該怎麼辦，內容有：認識火災、預防火災、遇火災時能冷靜通報、逃離火場的低姿爬行、著火翻滾等，最後是逃離火場後的消防栓射水等，雖然小朋友還無法幫忙滅火，主要是讓他們了解消防員的工作，而且有些火災是由小朋友玩火引起的，經由體驗，首先讓他有個同理心、認識災害的危險性，進而降低玩火造成的災害。
活動過程從大葉大學消防系哥哥姊姊的行動劇開始，詼諧劇情讓小朋友們捧腹大笑，接下來的低姿爬行、著火翻滾實際操作過程，一個口令一個動作，讓小朋友們知道了，遇到濃煙時要趴低爬行，被火燒到要原地翻滾，最後的實際射水體驗，更是讓大家興趣盎然，個個躍躍欲試，寓教於樂的課程，讓小朋友們體驗了消防隊員的辛勞，及懂得如何在火場中保護自己，再次讓防災教育的種子在幼兒園中萌芽扎根。
(中時)
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