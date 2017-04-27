新聞深喉嚨》眾怒難犯！「前瞻」退回重審 真心還是演戲？

中天新聞

僅僅20分鐘初審通過舉債8800億元的前瞻條例！全民不分男女老幼將因此背債4萬元！仔細檢視26日民進黨是如何在全國數十家媒體，再加上國會直播系統的面前公然「強X民意」，簡直令人驚駭莫名！擔任召委的邱議瑩至少三度不顧議事規則，踐踏民主程序，一是當國民黨委員發言時，她藉口有民進黨委員提案停止程序發言，結果不經表決，就直接宣布發言停止。接著她開始逐條宣讀前瞻條例，每一條都有國民黨委員在場大喊「有異議」，照理說，有委員有異議，就該停下討論，但邱議瑩充耳不聞。最終邱議瑩宣布前瞻條例審查通過，依照慣例問：「需不需要協商」？但又不顧在場國民黨委員甚至潑水，拍桌，推擠，砸椅，大喊「朝野協商」，直接宣布：「不必協商」。邱議瑩到底哪來的膽子這樣胡搞瞎搞？彈要怪罪邱議瑩一人也不公允，因為在過程中，所有的民進黨委員都在邱議瑩身邊組成「人肉盾牌」，不但對這些不公不義視而不見，甚至還捍衛這些骯髒事！「這不叫獨裁，怎樣叫獨裁」？「當獨裁成為事實，革命就是義務」！

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邱議瑩幹下這種「鴨霸」惡行之後，提名她的黨主席，蔡總統，卻火速放話將她「切割」！根據報導，26日下午民進黨中常會中，蔡總統聽取政務委員吳宏謀報告前瞻計畫，竟然還震怒把爭議歸咎於「溝通不足」，又訝異「初審怎麼這樣就過關了」！總統妳有事嗎？妳近日到處下鄉撒錢，慷全民之慨，現在又裝小白兔，人民對前瞻計畫的憤怒在於舉債綁樁，債留子孫，妳計畫不改，豈是「溝通」能解？而更扯的是若非妳撐腰，邱議瑩與民進黨團難道敢這樣開會？敢這樣護航？敢這樣搶功？現在切割得一乾二淨，妳就以為國人不會把帳算妳頭上？

如今的立法院版圖，國民黨團僅有35席，當68+1席的民進黨團要強行通過什麼法案時，根本難以抵擋。唯一的機會，就是所有非執政黨團團結杯葛，偏偏在野陣營卻有像時代力量主席黃國昌這種莫名其妙的存在！26日，民進黨團公然強過前瞻條例，結果抗爭不見黃國昌，事後他卻出來開記者會罵國民黨無能。這套路，跟去年民進黨強過「一例一休」時，黃國昌假哭不抗爭，事後罵國民黨無能一樣，不知道他到底演夠了沒？《新聞深喉嚨》在此虛心求教，放眼全世界，還有沒有另一個像時代力量這樣專門監督在野黨的在野黨？

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如今蔡總統把前瞻爭議歸咎於「溝通」，那是否可以先跟全民交代一下這個「騙很大」的故事倒底是怎麼一回事，又該怎麼解決！25年，高雄捷運的評估報告說未來高雄市每天的通勤量有500萬人次，其中有10%是屬於捷運乘客，換句話說高捷每天將有50萬人次運量，1999年高捷公布BOT申請須知時，其中的運量預測是到2020年，紅橘兩線每日運量可達97萬人次；之後下修，也達 75.6萬人次。而民國79年高雄捷運提出初步規劃計劃時，全部80公里路網的經費合計約1500億，但計劃成形後，蓋第1期42公里就要2800億，增加一倍。如今的高捷，平均每天運量約18萬人次，眼看2020就要到了，要去哪生出還少的每日79萬人次運量？更別說高雄市長年人口外移。而根據國發會對105年至150年的台灣人口推估指出，未來「總人口成長由正轉負為不可避免之趨勢」；「105年人口成長率預估為2.3‰左右。未來，人口成長將持續趨緩，快則2021年，慢則2025年，台灣人口將不再成長，到底要去哪裡生出人口來支撐這些鐵道捷運輕軌的運量？唯一可以確定的是，到時蔡總統已經拍拍屁股卸任，花掉上千數百億元的高雄市長陳菊，台中市長林佳龍，桃園市長鄭文燦也不知人在何方。這些過去的歷史教訓，白紙黑字的科學數據，請蔡總統說服全民，我們還要非蓋不可？

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就在大陸自製航艦下水的同一天，我軍身陷弊案，進度嚴重落後的獵雷艦也正好公布了造艦實況照片，姑且不論6萬噸的航空母艦與700噸的獵雷艦有什麼好較勁，但較勁意味就是很濃，還順便「帶風向」。但真正值得一提的是，美軍太平洋司令哈里斯27日在眾院軍委會作證時表示，隨著解放軍支出與能力逐年增加，台灣自我防衛的能力在遞減，「我們必須繼續協助台灣防衛它自己，並展示美國的決心，中國任何企圖以武力迫使台灣人民統一的作為都是不可接受的」。該如何看待這一發言，是基於「價值」？還是「價格」？是不是「帳單」馬上就要寄來了？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)