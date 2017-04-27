有一種流行叫閨蜜

那些年我們稱身旁形影不離的她叫死黨，有人和我說現在年輕人沒有人在講死黨了，必須說“閨蜜”！從小我就個非常重視朋友的人，最誇張行徑就是小學二年級時我就“命令”我的父母借錢給一位好朋友負債中的爸爸，基於當時大人的考量，爸爸明白這筆錢沒有辦法借出因此拒絕了我，當時我又哭又鬧，媽媽看我這樣只好偷偷拿出她省吃儉用的私房錢借給好朋友的爸爸，那一天如往常般去找好朋友時，他們家的鐵門被潑滿油漆，上面寫著欠錢還錢的大字，我的好朋友消失了....可憐的媽媽私房錢也付諸流水….在我小學的日記本裡面，持續兩年寫著對這位閨蜜的想念。

《VOGUE雜誌》提供。

如果說愛情像是鮮花，那麼友情絕對是一道光亮。

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閨蜜是在你好的時候和不好的時候都會來湊熱鬧的人，閨蜜是只准自己抱怨她，外面的人說她不是，你會翻白眼並且幫她力爭到底的人。閨蜜是大哭時，把在她全白tshirt 弄髒用得都是粉底，她依舊會抱著你陪你哭的人，你發現那是個可靠的肩膀。

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閨蜜是家人也是比家人更清楚你的人。閨蜜之間沒有討好的目的，而是分享時，覺得很當然。閨蜜不需要充滿新鮮感而是一份水到渠成的自在情感。閨蜜是對她藏不住秘密的人。因為這份情感很純粹，所以需要被時間淬煉，得來不易。真正的閨蜜不只是吃喝玩樂的玩伴，是經得起碰撞和意見不同時的摩擦。因此或許有些人在中途離開了，因為能夠成為“閨蜜”需要一起闖過一關又一關，但我們確實也和那些下車的那些朋友渡過一些很美好的時光。

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閨蜜很流行，卻不是唾手可得的單品。尤其需要時間的累積和搜集無數個一起大笑與掉淚的貼紙，需要冒著危險因為那是全身投入信任的情感。也許我們都經歷過你以為的閨蜜所背叛，但是我們明白，生命中有一個這樣的角色在身旁，是多麼迷人，讓人有安全感的事情，所以我們內心依舊渴望。我們會不停的遇見新的朋友，但始終有一種朋友很流行也永遠不褪流行叫做“閨蜜”。謝謝閨蜜們，讓我們的生命可以和她們的生命，有著一塊重疊的部分。那一塊重疊部分是想起來都會不自覺微笑的一份重禮，我知道，那是生命裡的祝福和寶藏。閨蜜們，我們繼續一起瘋癲著,勇敢著去過不可預知又令人期待的生活吧。

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※圖片+文字：Vogue 風格達人-陳薇

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