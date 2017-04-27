搭上惡名聯航 1高球選手球桿斷3根

1澳洲選手搭聯航付出球桿斷3桿代價。(圖：摘自Mat Goggin推特)

因強拉1名亞裔醫生下機、惡名傳遍全球的美國聯合航空公司又惹禍了！日前將1位澳洲籍職業高球選手Mat Goggin的吃飯傢伙球桿折斷3支，讓他看到傻眼，這也是他20多年搭機全球征戰，頭一遭遇到的衰事。

今年42歲的Mat Goggin下了聯航飛機打開球桿袋一看，發現3支木桿折成兩半，讓他在火大的在推特發言：20多年飛行經歷，這還是我第1次發生球桿被折斷的事。還說：「我會申訴，但我真的被聯航嚇到了。」

2008年1位加拿大歌手Dave Carroll，一把價值2千美元的吉他在搭乘聯航時被折斷，經九個月索賠未果。

(中時電子報)