搭上惡名聯航 1高球選手球桿斷3根
因強拉1名亞裔醫生下機、惡名傳遍全球的美國聯合航空公司又惹禍了！日前將1位澳洲籍職業高球選手Mat Goggin的吃飯傢伙球桿折斷3支，讓他看到傻眼，這也是他20多年搭機全球征戰，頭一遭遇到的衰事。
今年42歲的Mat Goggin下了聯航飛機打開球桿袋一看，發現3支木桿折成兩半，讓他在火大的在推特發言：20多年飛行經歷，這還是我第1次發生球桿被折斷的事。還說：「我會申訴，但我真的被聯航嚇到了。」
2008年1位加拿大歌手Dave Carroll，一把價值2千美元的吉他在搭乘聯航時被折斷，經九個月索賠未果。
(中時電子報)
關鍵字：選手
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