夜間散步遭小客車從後方撞倒 七旬婦送醫不治
南投縣魚池鄉外加道地區，昨夜驚傳死亡車禍！70歲鐘姓婦人，晚間9點左右在投131縣道散步時，遭陳姓男子駕駛的小客車從後方撞倒，魚池消防分隊獲報趕往搶救並送埔里基督教醫院，但婦人因頭骨破裂，到院前已失去生命跡象。
警方調查，事故發生地點在魚池鄉通往埔里鎮的投131線指標5.6K處，即兩鄉鎮邊界附近的魚池鄉共和村「外加道」地區信仰中心善德宮前方100公尺處，1947年出生的鐘婦由大廟牌樓前沿著縣道往埔里牛洞方向行走，遭到1989年出生、駕駛黑色小客車的陳男撞倒。
附近居民聽說有人發生車禍，約有7、8人趕往現場護圍傷者並急打電話向警、消報案；消防隊員陳洵鵬等雖迅速將鐘婦送醫，惜因傷重不治！
警方表示，肇事的陳男家住埔里，昨天開車到魚池鄉東光村訪友，晚間返家行經事故地點時，疑因郊區暗黑視線不佳，車子右前方撞及路旁行走的老婦左半身，右前車燈及前擋風玻璃破裂；初步排除酒駕，事故詳細原因調查中。
(中時)
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