上海金融等專業服務業領域 進一步擴大開放

中新社報導，上海市政府提出，在投資准入方面，爭取在金融、電信、互聯網、文化、文物、維修、航運服務等專業服務業領域和先進製造業領域進一步擴大開放，先行先試；在製造業利用外資方面，鼓勵外商投資戰略新興產業和生產性服務業重點領域；支持外商投資企業參與政府科技計畫專案。

(工商)