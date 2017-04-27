勞資糾紛 桃客司機批苛扣加班費

桃客駕駛范光明在多個工會團體陪同下，27日到市府陳情，他表示，桃客長期領取市府補助，對員工卻極為苛刻，底薪只有2萬1000元，每月行車超過219小時才有加班費，根本漠視勞基法存在。

桃客總經理楊世勳則表示，桃客薪資計算方式比較複雜，單單各項津貼就超過10多項，新進司機每個月都有5、6萬元，資深司機則是7、8萬元。

市府勞動局表示，駕駛員「駕車時間」，除應符合交通法規之「每日不得超過10小時」外，連同其他之行車前檢查準備時間、勤務中之待命時間，以及返廠後之清潔收拾時間等，「工作時間」應符合勞動基準法「1日不得超過12小時」規定。

(中時)