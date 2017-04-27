澳門1月至3月總體失業率 保持2.0％低位

香港中通社報導，澳門統計暨普查局27日公布的就業調查結果顯示，1月至3月澳門總體失業率為2.0％，本地居民失業率為2.8％，就業不足率為0.5％，3項指標均與上一期（2016年12月至2017年2月）持平，仍維持在較低水準。

(工商)