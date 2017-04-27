田徑》卡達飛人奧古諾德再改寫亞洲紀錄

卡達飛人奧古諾德再創亞洲新紀錄。(摘自nairaland網站)

卡達百米飛人奧古諾德(Femi Ogunode)又有驚人壯舉，前天在卡達舉行的「王子加冕賽」中跑出9秒82，改寫自己所保持的9秒91亞洲紀錄。

出生於奈及利亞的奧古諾德，2007年全非運動會與2008年雅典奧運都被奈及利亞無緣無故地取消參賽資格，2009年接受卡達邀約而歸化，2010年廣州亞運奧古諾德替卡達奪得200公尺與400公尺雙金，但奧古諾德後來被抓到違規使用禁藥，被禁賽了兩年，2014年仁川亞運，他在100公尺項目跑出9秒93新亞洲紀錄，而且還成功衛冕200公尺冠軍。

奧古諾德先後在2015年與2016年兩度跑出9秒91，而且還是亞洲第一位在200公尺項目跑進20秒內的選手，不過，奧古諾德在世錦賽與奧運會的成績都不盡理想，最好的是2015年北京世錦賽200公尺20秒27第7名。

此次奧古諾德在100公尺決賽排在第一跑道，鳴槍後只見身穿白色戰袍的他一騎絕塵的拉開領先優勢，最終以9秒82改寫了亞洲新紀錄。2017年亞錦賽預定7月在印度舉行，屆時可望看到奧古諾德再創佳績。

(中時電子報)