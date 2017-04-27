學生時代曾被霸凌，超模Taylor Hill正能量回應：「痛苦有一天會結束，看看現在的我就知道，任何事都有可能。」

《VOGUE雜誌》提供。

19歲那年成為「維多利亞的秘密Victoria's Secret」最年輕的天使之一，20歲已是各大時尚雜誌的封面常客，精品廣告、四大服裝秀都有她的倩影，社群網路影響力更是逐年攀升，Instagram上已有超過700萬粉絲，去年法國蘭蔻簽下她成為繼茱莉亞•羅勃茲、潘妮洛普‧克魯茲和凱特溫斯蕾之後的全新品牌大使。這是 Taylor Hill，有著新世代超模的頭銜，但私底下卻跟你我身旁的鄰家女孩一樣，充滿活力、樂於展現真實的自我、與源源不絕的正能量。

14歲時在科羅拉多州的一個農場中被發掘，Taylor Hill說自己學生時代超沒自信，「我當時超高，又帶著厚厚的近視眼鏡，加上個性害羞，不太跟別人打交道，更不可能去主動認識新朋友。」但現在雖然貴為人人嚮往的超模，她卻從不吝於談論學生時代的事，「我想要傳達的訊息是“任何事都有可能”，看一看我的背景和成名過程，就知道每一個人都有可能完成某些事、達到某些目標。」

Ｑ：高中時因為身高而遭到霸凌時，你如何處理？

當時的我很矜持，而且身高實在太高了，所以別人會認為我很怪。我以前很害羞，不知道如何與人聊天或交新朋友，當我開始從事模特兒工作後，女生的反應是：「那個怪咖妹在幹嘛？她也不怎麼樣啊。」但是，男生對我的關注卻不同，他們的感覺是：「她現在是模特兒了。」我甚至不喜歡那些男生，而比較想要獲得女性朋友，大概就是這樣。

我必須提醒自己，每一個人都是血肉之軀，每一個人都會不安，大家都說高中永遠沒有結束的一天，但其實你知道的，這些都會結束，我想要告訴年輕女孩們無須擔心同學的那些小事，大家在十年內就會變成朋友。

Ｑ：如何處理對模特兒的批判和刻板印象？

每一份工作都會有一些惡名或誤解，我始終提醒自己，我不是模特兒行業，只是一位在模特兒行業中工作的人。當人們挖苦我的時候，我會坐下來說：「午餐在哪裡？我餓了！」午餐時間，我會吃光一個起司漢堡，美甲師可能會說：「看妳吃東西的樣子，讓人好驚訝。」我就會說：「不好意思？我會吃東西。」我將自己當成運動員，當你看到奧運選手，例如飛魚麥可•費爾普斯（Michael Phelps）或小皇帝雷霸龍•詹姆士（LeBron James）時，難道你會認為他們運動量這麼大，卻不需要吃飯嗎？我每一天都很努力運動，這是一種生活方式，我不會在每天苦練臀部肌肉後不食人間煙火，會死的。

Ｑ：給女孩最佳的美容建議？

我在高中時曾修習一門藝術課，記得我的老師總是對我說：「完工後不要再動手！不要嘗試追求完美無瑕，錯誤能使它成為藝術。」我一直將這一句話放在心中，我認為它同樣適用在美容，少即是多。當我們過度執著及過度努力掩飾自己不安時，就應該停下來，重新找回信心，然後跨步向前。簡簡單單就很美。

Ｑ：遇到負面評論時你會如何處理？

我嘗試不看那些負面評論，雖然有時候很難無視他們的存在，但是真的沒關係。因為這些人是誰？如果他們見到我本人，保證他們不會再講我的壞話，我從未回應他們，以避免產生不必要的負面能量。

※來源：LANCOME蘭蔻,instagram@taylor_hill

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