太歲頭上動土！警局對面取款車手被逮

太歲頭上動土！20歲的陳姓女子受朋友之邀加入詐騙集團，25日下午夥同17歲王姓少年，到距離烏日警分局偵查隊僅20公尺的台中銀行提領贓款，眼尖經過的偵查隊幹員見兩人行跡鬼祟，趨前盤查，果然發現現金5萬多元及4張提款卡等贓證物。

警方調查，陳姓嫌犯犯案前先向不明人士拿了4張提款卡後，與王姓少年分別到合作金庫、農會等ATM提領共30多萬元款項，之後又騎機車到烏日區台中商銀領錢，因他們鬼鬼祟祟、持手機交頭接耳，形跡可疑，立即趨前盤查。

警方在兩人身上起獲金融提款卡4張、手機2支、交易明細12張，又在機車置物箱發現5萬多元現金。陳女供稱，日前聽人說當車手一天可賺進上萬元，才在朋友邀約下加入，首次拿取4張提款卡、只領了30多萬，就被警察抓到，連酬勞都還沒拿到，真是倒楣。

王姓少年則看到差點被詐騙的63歲潘姓男子，發現對方都能當自己阿公了，忍不住深覺懊悔，跪下痛哭認錯。

(中時)