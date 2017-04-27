韓劇迷熱議的三部必看高收視韓劇！《悄悄話》、《被告人》與《金科長》絕對要列入追劇清單
沒有男神歐爸或是女神歐膩演出，也沒有浪漫唯美的戀愛劇情，卻能夠靠劇情和演員們打下高收視，這三部最近在韓劇迷討論話題中的韓劇，絕對能解決追劇荒！由演技派的池晟演出《被告人》收視大破20%，一舉超越同時段的韓劇，改變戲路的南宮民，不只有帥氣臉蛋也有突破演技，演出韓劇《金科長》搞笑又認真的表現獲得觀眾喜愛，收視甚至大幅超越《師任堂》飆破20％，另外近期由李寶英主演的《悄悄話》也在韓國戲劇討論度上不斷，收視維持在15％左右的好成績，而KKTV也推出這幾部口碑韓劇陪伴劇迷們度過看劇時光。
《被告人》
重案組王牌檢察官朴政宇（池晟 飾）不僅是個為了追求正義不遺餘力的好警官，同時也是位疼愛家人的好丈夫與好爸爸。在女兒生日當天，剛破了一樁大案件的政宇興高采烈地返家與妻女共享天倫之樂，殊不知一覺醒來，卻發現自己成為了牢房裡的囚犯，而其罪名是殺害自己的妻女，但是他卻完全失去這4個月來的記憶……。
《金科長》
幫助地方黑幫公司管理資金的金成龍（南宮珉 飾）是個聰明幹練的假帳專家，一生志向是賺滿10億元後移民到丹麥，為了海撈最後一筆，他想盡辦法進入大公司TQ集團成為財務科科長，卻意外救了人而成為大家眼中的「義士」，又誤打誤撞揭發公司的不法行為，讓職場同僚們逐漸相信在成龍的帶領下可以成功挽救公司。
《悄悄話》
故事以南韓最大律師事務所為背景，警察申英珠（李寶英 飾）為了洗刷父親的冤屈，接近一位鐵面無私的法官李東俊（李相侖 飾），卻發現他為了自己的前途，接受太白集團會長的要求，銷毀證據並判申父15年徒刑，還與會長女兒結婚，加入太白法律事務所，得知實情後的英珠不惜手段將自己喬裝成秘書加入事務所，兩人從一開始的敵人關係逐漸演變成同僚情誼，更在追查真相之餘，對彼此萌生特別的情感。
※來源：KKTV
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