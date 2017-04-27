宜蘭市麵店火警 屋主嗆傷送醫

宜蘭市一家麵店下午發生火警，下午4時27分火勢熄滅。（李忠一翻攝照片）

宜蘭縣消防局在今天（27日）下午3時41分獲報，指宜蘭市文昌路一家麵店發生火警，經出動宜蘭、員山、壯圍、特種消防分隊前往現場搶救。

雖然麵店一旁是煤氣行，加上火勢猛烈，現場情勢一度相當緊張，所幸火警獲報後12分鐘火勢控制，無人員受困，下午4時27分火勢熄滅。

宜蘭縣消防局表示，屋主順利逃生，但過程中因吸入濃煙而感到身體不適，已送往醫院檢查中，火警原因仍待調查。

(中時)