無魚蝦也好！斗六鐵路立體化 交通部補助雲林900萬元

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

無魚蝦也好！交通部長賀陳旦視察雲林交通建設，雲林縣府提出總經費212億的交通改善計畫，縣府26日接獲交通部公文核定，同意補助斗六市區鐵路立體化計畫可行性研究經費900萬元。

縣府表示，斗六市區鐵路與平面道路有13個交會處，7個維持平交道、3個興建陸橋、3個興建地下道，影響交通順暢也阻礙都市發展。

雲林縣府向中央爭取斗六市區鐵路立體化改善工程，概估斗六市鐵路立體化路線從育英北街到味全斗六廠，全長約5公里，平均每公里造價15億，總經費75億。

縣府表示，目前獲得交通部900萬元可行性研究經費補助，將持續爭取中長期立體化工程納入8年4200億前瞻基礎計畫「軌道建設｣項目中。「二鐵五道」等計畫將持續透過生活圈道路等不同專案計畫提報。

(中時)