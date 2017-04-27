Bobbi Brown離開同名品牌之後，現在當起店舖老闆娘！
60歲的彩妝師Bobbi Brown，做出了人生的重大決定，就是離開她的同名品牌，但你想，她是要退休了嗎？不，沒有，她想要做的事還有很多。
很多人都在等著Bobbi Brown的下一步，從彩妝師起家的她，自從在1991年推出了以底色混合米色、藍色和紅色的唇膏系列大受歡迎之後，她也因為如此，漸漸變成家喻戶曉的品牌與品牌創辦人。
近幾年來，她的生活趨於簡單，但工作卻變得更多樣化。是美妝部落客，是yahoo網站的美妝主編，更與美國Uber合作，擔任活動大使，也在美國健康雜誌和上廣播節目談美妝與生活。
現在，她正式和美國百貨公司Lord&Taylor推出了一個名為「Just Bobbi」的Pop-up Store。在這間嶄新的店裡，整個空間都是Bobbi自己精心設計，店內擺放的不只是單純的美容產品，還有關於健康、服妝和室內裝飾，反映出Bobbi的個人品味。她最新出版的第9本新書「Beauty from the Inside Out」，也在這裡找得到。
※來源：Instagram（@Justbobbibrown, @Lord&Taylor, @WWD）
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關鍵字：Bobbi Brown
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