竹縣長訪蕭如松藝術園區 體驗在地美食

新竹縣長邱鏡淳（中）27日邀請民眾前來蕭如松藝術園區，體驗日式風情與在地美食。（陳育賢攝）

新竹縣長邱鏡淳（中）27日邀請民眾前來蕭如松藝術園區，體驗日式風情與在地美食。（陳育賢攝）

位在新竹縣竹東鎮的蕭如松藝術園區，擁有5座日式建築和偌大庭園，館舍內除原來的5棟日式建築外，近日新設1座精緻吸睛的日式繪馬墻，並購置日式木屐鞋與木屐襪，讓遊客有置身時代異境的真實感，縣長邱鏡淳27日體驗後，歡迎大家來作客。

邱鏡淳昨天與秘書長蔡榮光、文化局長張宜真、縣議員羅吉祥、彭余美玲、林思銘、周江杰等人率先探訪「變妝」後的蕭如松藝術園區，邱鏡淳特別穿著木屐，動手醃梅子，品嘗在地小農的精緻客家風味餐以及精油占卜初體驗，感受慢活、慢食的美好當下。

邱鏡淳表示，為傳承客家悠久的文化與歷史，並緬懷與紀念蕭如松終其一生心力對於藝術文化的貢獻，宣揚客家傳統生活的優雅精緻，與現代客家心靈氣質的展現，園區將持續辦理客家藝文推廣活動，歡迎喜愛藝術賞析、工藝之美的鄉親，一同來感受美的盛宴。

來到園區的遊客，可在園區享受慢活，感受園區靜謐、質樸且優美的環境，園區的食材是每日至竹東市場採買在地小農新鮮的蔬果，還不定期舉辦各類兼具生活美學與五感體驗的活動，豐富民眾的藝術內涵。

園區還有結合在地產業製作的特色商品、希伯崙共生家園慈善團體的農特產品及園區的文創品，提供來訪的遊客有多元性選擇喜愛的商品。

張宜真則表示，未來園區將持續辦理客家藝文推廣活動，5月於園區的松和廬有「術衢藝。設計觀」展覽，6月展邀請藝術家王麗珍，以記憶中的自然物件延伸創作出一系列由凹版及絹版組成之版畫作品

7月與竹東鎮原住民青年基地張少軍合作，結合原住民創意市集亮點串連，規畫蕭如松老師的珍貴老照片展。

此外，為維護園區，5月1日起將開始收費，全票100元，團體票50元，含50元折價券與園區紀念品，竹東鎮民、12歲以下兒童、65歲以上長者及身心障礙朋友免費，另有多項優惠方案，詳情可參考園區官方網站。

(中時)