藤井莉娜最新近照曝光！驚成僵臉充氣娃娃

藤井莉娜怎麼了？（本報系資料照、取自藤井莉娜IG)

藤井莉娜2013年曾來台走秀。(本報系資料照，張祐銘攝）

藤井莉娜今年3月自拍。(取自藤井莉娜IG)

藤井莉娜今年4月近照。(取自藤井莉娜IG)

日本混血名模藤井莉娜（Lena）擁有甜美外型加上好身材，讓她佔據時尚雜誌《ViVi》首席模特位置長達11年。2014年從《ViVi》畢業後，她開始自立門戶，還做起網拍生意開淘寶店，然而她近日曝光一張近照，宛如充氣娃娃般的僵硬臉蛋，掀起粉絲熱議。

現年32歲藤井莉娜近日在社群網站PO出近照引發網友討論，原因是她昔日甜美臉蛋明顯變得僵硬，讓不少粉絲看了驚訝不已，懷疑她是否偷偷進廠維修「哇 這看起來是做了全臉填充吧」、「臉怎麼成這樣了」、「以前真的超好看啊」。

(中時電子報)